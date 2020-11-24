Rus Dışişleri’nden Berlin’e: Moskova'ya yönelik agresif söylemden vazgeçin

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Titov, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi von Geyr ile görüşmede, Almanya’nın Rusya’ya yönelik asılsız suçlamalar ve yaptırımlar dahil çatışmacı politikasının iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirterek agresif söylemden vazgeçme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov bugün kabul ettiği Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr ile iki ülke ilişkilerinin, son zamanlardaki gerileme bağlamında mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdiler.

Rus diplomat, Berlin’in Moskova’ya yönelik asılsız suçlamalar, birçok işbirliği alanlarından vazgeçme ve yaptırımlar şeklinde tezahür eden çatışmacı politikasının farklı alanlarda onlarca yıldır geliştirilen güvene dayalı bağlar ve karşılıklı yarara dayanan ilişkilere zarar verdiğini dile getirdi.

Açıklamada, “Alman tarafına, ikili ilişkilerde ve dış politika işbirliğinde olumlu bir gündem oluşturmak amacıyla agresif söylem ile caydırma ve baskı metotlarından vazgeçme ve karşılıklı saygıya dayanan diyaloga dönme çağrısı yapıldı” ifadesine yer verildi.

Taraflar ayrıca Dağlık Karabağ, Suriye, Libya ve Belarus’taki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Titov’un Belarus’taki durumu istikrarsızlaştıran her türlü dış müdahaleden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.