Patruşev: 2020'de Kırım'da dört terör saldırısı önlendi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 2020 yılında Kırım'da dört terör saldırısı ile sekiz terör nitelikli suçun önlendiğini söyledi.

2014 yılında Rusya'ya bağlanan Kırım yarımadasındaki güvenlik konularının ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Patruşev, bu yıl bölgede dört terör saldırısı ile sekiz terör nitelikli suçun önceden tespit edilerek engellendiğini ifade etti.

Söz konusu eylemlerin Rus istihbarat servislerinin ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışması sonucu önlendiğini anlatan Patruşev, yarımadadaki otel ve sağlık tesislerinin terörle mücadele güvenliğine yönelik tespit edilen tüm ihlaller için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Patruşev, geride kalan yaz sezonunda kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sayesinde bölgede suç oranının artmasına izin verilmediğine dikkat çekerek gıda ürünlerinin ve içme suyunun kalite ve güvenliğine ilişkin kontrolü artırılması sayesinde de kitlesel gıda zehirlenmelerinin önüne geçildiğini belirtti.

Patruşev, Kırım'da bilgi güvenliğine özel önem verildiğini ekledi.