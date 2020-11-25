Rusya Başbakanı Mişustin: Kovid-19 aşısı gönüllülük esasına dayalı yapılacak

Aşı üreticileriyle bir araya gelen Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede Kovid-19 aşısının gönüllülük esasına göre yapılacağını belirterek, toplu aşılamaya başlamak için geliştiricilerden tedarikçilere kadar her seviyede net bir eylem koordinasyonu çağrısında bulundu.

Mişustin, Kovid-19 aşısının gönüllülük esasına dayalı olacağına vurgu yaparak "Mümkün olan en kısa sürede toplu aşılamaya başlamak için, geliştiricilerden bilim insanlarına, üreticilere ve tedarikçilere kadar her seviyede net bir eylem koordinasyonu gerekiyor" dedi.

Rusya'da Kovid-19 ile ilgili durumun ciddiyetini koruduğunu kaydeden Mişustin, "Durum hala zor ve insanlar yüksek kaliteli ve etkili bir aşıya ne kadar erken ulaşırsa, o kadar hızlı iyileşecektir" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun zorlaşmasına rağmen kontrol altında kalmaya devam ettiğini belirtmişti.

Rusya’da son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle 491 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısı 37 bin 31’e yükseldi.