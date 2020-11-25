Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov'dan ABD'nin üç Rus şirketine yönelik yaptırımlarına yanıt

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin 3 Rus şirketini hedef alan yaptırımlarına ilişkin, bu tür yapıcı olmayan yaklaşım ve tek taraflı önlemlerin Rus-Amerikan ilişkilerinde daha sağlıklı bir iklim yaratılmasına katkıda bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Elekon, Aviazapchast ve Nilco Group şirketlerine İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye karşı uygulanan 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Kanunu' kapsamında yaptırım uygulandı. Yaptırımlar, ABD devlet kurumlarının bu şirketlerle işlem yapmasının yanı sıra, ihracat kontrolü altındaki malların devredilmesi için lisans verilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, elçiliğin Facebook sayfasından yayınlanan açıklamasında, "Bu, dış politika rotasını uygulamak için yaptırımları başlıca araç olarak kullanan Washington tarafından atılan bir başka ayrımcı adımdır" ifadelerini kullandı.

Washington'un bu tür yapıcı olmayan yaklaşım ve tek taraflı önlemlerinin Rus-Amerikan ilişkilerinde daha sağlıklı bir iklim yaratılmasına katkıda bulunmadığına vurgu yapan Antonov, şöyle devam etti:

"Bu tür eylemler gayrimeşrudur, zira hiçbir ülke Rusya'nın uluslararası toplumun diğer üyeleriyle ticaret ve yatırım iş birliğini sınırlama hakkına sahip değildir."

Elçi, diğer yandan ABD'li ortaklara temelsiz suçlamalara dayalı gayri ahlaki uygulamaları terk etme ve politik ve diplomatik yöntemlerle hareket etme çağrısında bulundu.