Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a takviye personel ve araç gönderdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki sakinlere insani yardım sunulması amacıyla bölgeye takviye personel ve araç gönderdi.

Şimdiye dek Dağlık Karabağ'a 2 konvoyla 45 ton yapı malzemesi ve 300 ton insani yardım gönderen Acil Durumlar Bakanlığı, bölge sakinlere yardım amacıyla takviye grup sevk ett.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Arama-kurtarma ekiplerini taşıyan Il-76 uçağı bugün Dağlık Karabağ'a gitti. Arama-kurtarma grubu, Noginsk ve Tula arama-kurtarma merkezlerinin, 'Lider' merkezinin çalışanları, merkezi birimin uzmanları ile Enerji Bakanlığı uzmanlarından oluşuyor" dendi.

Bakanlık, önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ'daki personel sayısının artırılacağının da altını çizdi.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 14 Kasım'dan bu yana 11 binden fazla sakin Dağlık Karabağ'daki evlerine döndü.