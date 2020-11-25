Rusya Doğrudan Yatırım Fonu: Sputnik V aşısının Almanya'da üretim ihtimalini dışlamıyoruz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tescil edilmesi için Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ne başvurduklarını ve aşının Almanya’da üretim ihtimalini dışlamadıklarını belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Dmitriyev, koronavirüse karşı geliştirilen ve klinik testlerde şu ana kadar yüzde 95 etkinlik gösteren Sputnik V aşısının tescil edilmesi için Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ne (UEMS) başvurduklarını ve aşının Almanya’da üretim ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.

RDIF’in Sputnik V aşısının tescil edilmesi için UEMS'ye başvuru yaptığına dikkat çeken Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği ile çalışmaya devam edeceğiz, 22 Ekim'de Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ne onay için başvurduk ve süreç devam ettikçe onlarla birlikte hareket edeceğiz. Ancak elbette ki Macaristan, aşılarımız üzerinde aktif olarak çalışan ilk Avrupa ülkelerinden biri olacak."

Dmitriyev, "Bu hafta Fransa'dan büyük bir heyetin ziyaretini bekliyoruz, çok sayıda Avrupa ülkesi ile çalışıyoruz, belki aşımızı Almanya'da da üreteceğiz” diye konuştu.

RDIF Başkanı Dmitriyev, aşının dış ülkelere teslimatları ile ilgili daha detaylı planların aralık sonu ya da ocak başı gibi bildirileceğini, önümüzdeki ocakta aşının yurtdışına ilk teslimatlarına başlanacağını, martta ise ana teslimatlara geçileceğini sözlerine ekledi.

Daha önce Sputnik V’nin, klinik denemelerin yeni ara sonuçlarına göre aşının uygulanışının 42. gününde etkililik derecesinin yüzde 95’i geçtiği açıklanmıştı.