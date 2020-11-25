Rusya’da kuantum bilgisayarın icadını amaçlayan konsorsiyum kuruldu

Konsorsiyum katılımcılarının Rus RBK sitesine gönderdiği bildiriye göre konsorsiyuma Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un alt kuruluşu ‘SP Kvant’, Rusya Kuantum Merkezi, Skolkovo Vakfı, ‘Yüksek Ekonomi Okulu’ Ulusal Araştırma Üniversitesi, Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ‘MİSiS’, Moskova Fizik-Teknoloji Üniversitesi ve P. N. Lebedev Fizik Enstitüsü katıldı.

‘Ulusal Kuantum Laboratuvarı’ konsorsiyumunun başkanı ise Rosatom kuantum teknolojileri proje ofisinin yöneticisi ve Rusya Kuantum Merkezi eski müdürü Ruslan Yunusov oldu.

Yunusov, RBK’ya demecindekurulan konsorsiyumun görevlerini şöyle sıraladı:

Kuantum teknolojileri alanındaki gelişmeleri yurt dışına ihraç etmek, fikri mülkiyetlerini doğru bir şekilde tescil ettirmek, uluslararası patent almak isteyen firmalara yardımcı olmak;

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra yurtdışına çıkan Rus bilim insanlarının yanı sıra yabancı uzmanların da Rusya’ya kazandırılmasına yardım etmek;

Rusya'da kuantum işlemcilerin yaratılması için altyapı oluşturmak (araştırmaların yapılacağı laboratuvarlar, çözümlerin üretileceği fabrika);

Eğitim alanındaki çabaları pekiştirerek, katılımcılar arasında en iyi uygulamaları paylaşmak, ortak eğitim ve aydınlanma programları başlatmak.

Yunusov, NKL için ayrı bir bütçe öngörülmediğini, ancak konsorsiyumun Rosatom tarafından yazılan ve geçen temmuz sonunda hükümet komisyonu tarafından onaylanan ‘Kuantum İşlemleri’ adlı ‘yol haritası’ çerçevesinde oluşturulacağını belirtti.

‘Yol haritasının’ genel bütçesinin 2024’e kadar 23.7 milyar ruble (yaklaşık 312 milyon dolar) olduğunu, bunun yaklaşık yüzde 45’inin bütçe dışı kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini aktaran Yunusov, şöyle konuştu:

“Bütçe, konsorsiyuma dahil olan kuruluşlar arasında eğitimin desteklenmesi, altyapının oluşturulması, ekipmanların satın alınması gibi çeşitli sorunları çözmek için paylaştırılacak. NKL üyeleri, belgenin ana görevinin, bir kuantum bilgisayar icat etme görevinin hayata geçirilmesi ile meşgul olacak.”

‘Kuantum İşlemleri’ adlı ‘yol haritası’ çerçevesinde Skolkovo arazisinde 2 bin metrekarelik bir nanofabrikasyon merkezinin yanı sıra 3 bin 500 metrekareden fazla alana sahip gelişmiş bir laboratuvar kompleksinin kurulması planlanıyor.

‘Yol haritasında’ belirlenen hedefler arasında 2024’ün sonuna kadar çeşitli kuantum platformlarında 30 ila 100 kübit kapasiteli bilgi işlem sistemlerinin oluşturulması, yılda 40 uluslararası patent tescil edilebilecek seviyeye ulaşılması vs. hedefler yer alıyor.

Ruslan Yunusov, aynı zamanda konsorsiyumunun faaliyetlerine endüstriyel ortakların, bu teknolojilerin tüketicisi olacak büyük şirketlerin dahil edilmesinin planlandığını, en az 25 dev şirket arasında petrol şirketi Gazprom Neft, Rus Demiryolları, havacılık devi Aeroflot ve petrokimya devi Sibur gibi şirketlerin bulunduğunu ifade etti.