Rusya'da günlük vaka sayısı ve can kaybı en yüksek seviyesinde

Rusya'da günlük koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 25 bin 487 yeni vaka ve 524 can kaybı kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, 85 bölgede vaka sayısı 25 bin 487 arttı. Yeni vakaların 5511’inde bir semptoma rastlanmadı.

Şimdiye kadar ülkede 2 milyon 187 bin 990 vaka kaydedildi. Gün içinde 524 kişi hayatını kaybetti. Bu, bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı. Diğer yandan pandemi boyunca yaşanan can kaybı da 38 bin 62 oldu.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 25 bin 73 artarak 1 milyon 685 bin 492’ye çıktı.