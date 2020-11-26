Moskova’da salgınla ilgili tedbirler 15 Ocak’a uzatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da belediye tarafından, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik uygulanan tedbirler 15 Ocak’a kadar uzatıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri 15 Ocak’a kadar uzattı.

Söz konusu tedbirler arasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin evde izolasyonu, kentteki şirketlerde çalışanların en az yüzde 30’unun uzaktan çalışması yer alıyor.

Bunun yanı sıra 15 Ocak’a kadar çocuklar için eğlence tesisleri de kapalı kalacak. Endüstriyel kuruluşlar, ticaret ve hizmet kuruluşları ise faaliyet göstermeye devam edecek.

Sobyanin, kentte salgınla ilgili durumun hala gerginliğini korunduğunu, sağlık sisteminin üzerinde çok yoğun bir yükle çalıştığını ifade etti.

Moskova’da 13 Kasım’dan bu yana salgını önlemeye yönelik tedbirler uygulanıyor. Saat 23:00’dan sonra kentteki kafe, bar, restoranlar ve gece kulüpleri kapatılıyor üniversite öğrencileri uzaktan eğitim görüyor. Sergiler ve diğer seyircili etkinlikler de geçici olarak durduruldu.