Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısının testlerinde faz 3'e geçildi

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor Merkezi tarafından geliştirilen, ülkenin ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın testlerinde tescil sonrası faz 3’e geçildiği duyuruldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı EpiVakKorona’nın testlerinde tescil sonrası faz 3'e geçildiği, 3 bin kişinin yer alacağı araştırmalara gönüllü alımlarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Rospotrebnazor bünyesindeki Vektor Bilim Merkezi’nin tescil sonrası testleri bugün başlıyor. Klinik altyapılar araştırmalar için gönüllü alımlarına başladı. Seçmelere 4 bin gönüllü katılacak, aralarından 3 bin kişi araştırmalarda yer alacak. EpiVakKorona aşısının vurulmasından sonra oluşan bağışıklık seviyesine objektif değerlendirme yapılabilmesi için Vektor Bilim Merkezi tarafından geliştirilen, koronavirüsün yüzey proteininin belirli alanlarına karşı oluşan antikorları tespit etmede yüksek hassasiyeti olan ELISA test sistemleri kullanılacak” ifadelerine yer verildi.

Vektor Bilim Merkezi'nde geliştirilen, ülkenin ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona ekimde tescil edilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı, EpiVakKorona'nın tescil sonrası testleri için izin vermişti.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.

Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısı için klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.