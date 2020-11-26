Rosneft Başkanı Seçin, Arktik'teki Vostok projesine başladıklarını açıkladı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Arktik'teki Vostok petrol projesi kapsamındaki operasyonların başladığını duyurdu.

Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelerek şirketin projeleri hakkında bilgi verdi.

Arktik'teki yatırımları kolaylaştıran yasayı imzalaması nedeniyle Rus lidere teşekkür eden Seçin, "Vostok projesinin fiilen uygulanmaya başladığını size bildirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tarama ve keşif çalışmaları takvimimize uygun olarak yürütülüyor" dedi.

Seçin, 770 kilometrelik petrol boru hattı ve proje kapsamındaki limanla ilgili tasarım çalışmasının tamamlandığını kaydetti.

2 havalimanı ve 15 'endüstri köyü' içeren proje, 111 milyara mal olacak. 130 bin kişilik istihdam yaratacak proje, yaklaşık 5 milyar tonluk petrol rezervine erişimi sağlayacak.