Peskov, Putin’in Biden’ı neden tebrik etmediğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’de yeni başkan olarak seçilen Joe Biden’ı tebrik etmemesinin, bu galibiyeti kabul etmediği şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunu ifade etti. Peskov, Putin'in resmi sonuçların açıklanmasından sonra seçilen başkanı tebrik edeceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in başka liderler gibi Biden’ı tebrik etmemesinin, bu zaferi kabul etmediği şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Peskov, "Bu kesinlikle yanlış bir yorumlama. Devlet Başkanı (Vladimir Putin) vakti geldiğinde, seçim sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra ABD’nin seçilmiş başkanını tebrik edecek. Henüz resmi seçim sonuçları açıklanmış değil" ifadelerini kullandı.

Peskov, süreç tamamlandıktan sonra, Putin’in müstakbel mevkidaşını tebrik edeceğini vurguladı.

Peskov, diğer ülkelerin liderlerinin gönderdiği tebriklerin Putin’in planları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ifade etti.