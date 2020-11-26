Rusya: Son 24 saatte Karabağ’a 1700’den fazla sığınmacı geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliklerinin son 24 saate Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a dönen 1777 sığınmacıya refakat ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Erivan'dan kalkan ve 1777 kişiyi Dağlık Karabağ'a getiren otobüsler, Stepanakert’teki ana meydana ulaştı. Konvoyun hareketi, Rus barış gücü birlikleri ve askeri polis devriyelerinin eşliğinde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Ayrıca Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ’da ateşkesi izlemek için Azerbaycan topraklarında ortak bir merkez kurma konusunda anlaştı.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.