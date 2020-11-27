Rusya 2025'ten sonra kendi uzay istasyonu için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan vazgeçebilir

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rusya bölümünün operatörü olan Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya’nın Genel Direktör Yardımcısı Solovyov, UUİ’deki bazı öğelerin devreden çıkmaya başladığını, sorunların 2025’ten sonra büyüyerek çoğalacağını belirtti.

RKK Energiya Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Solovyov, Rusya’nın UUİ’den vazgeçerek kendi ulusal istasyonunu oluşturma çalışmaları üzerinde yoğunlaşmayı teklif etti.

Rusya Bilimler Akademisi Konsey toplantısında konuşan Solovyov, “Rusya, 2025’e kadar UUİ programında yer alma yükümlülüğüne sahip. Şimdiden istasyonda büyük hasar alan ve devre dışı bırakılan bir dizi unsur öğe var. Birçoğunu değiştirmek mümkün değil. 2025’ten sonra UUİ’de devreden çıkan öğe sayısı çığ gibi büyüyerek artacak” ifadesini kullandı.

Solovyov, “Bu programdaki katılımımızı gözden geçirmemiz ve ulusal uzay istasyonları programını hayata geçirmeye odaklanmamız gerekiyor” diyerek Rusya’nın bundan böyle UUİ’ye yönelik harcamalarını yıllık 10-15 milyar ruble (yaklaşık 1-1.5 milyar TL) olarak değerlendirdi.

Rusya Bilimler Akademisi Konsey toplantısında, ülkenin yeni uzay istasyonu ROSS’un tanıtımı yapıldı. 3 ilâ 7 modülden oluşacak olan bu istasyonda aynı anda 4 kişi çalışabilecek. İnsansız olarak da hizmet edebilecek olan istasyonun 2024’te uzaya yerleştirilmesi planlanıyor.

UUİ mürettebatı son zamanlar istasyondaki arızaların artırttığını bildiriyor. Son olarak Rus ‘Zvezda’ modülünde oluşan çatlak yüzünden hava sızıntısı meydana gelmişti. Modüldeki atmosferi yenilemek için gereken azot stoku ve çatlağın kapatılması için gereken malzemeler aralık ayında istasyona ulaştırılacak. Rus kozmonotlar ayrıca oksijen besleme sistemindeki sorunlar hakkında bilgi vermişti.