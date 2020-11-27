Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın takviye personel ve araçları Dağlık Karabağ'a ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın (Emercom) Dağlık Karabağ'daki operasyon grubundan yapılan açıklamada "Noginsk ve Tula arama-kurtarma merkezlerinin, 'Lider' merkezinin çalışanlarından oluşan arama-kurtarma grubu, Dağlık Karabağ'a ulaştı. Acil Durumlar Bakanlığı'nın merkezi birimi temsilcileri ile Enerji Bakanlığı uzmanları da bölgeye geldi" denildi.

Karabağ'da 27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti.

Emercom, şimdiye dek Dağlık Karabağ'a 2 konvoyla 45 ton yapı malzemesi ve 300 ton insani yardım göndermişti.