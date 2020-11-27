Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Moskova nüfusunun yarısı koronavirüse karşı sürü bağışıklığına sahip

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskovalıların yaklaşık yüzde 50'sinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sürü bağışıklığına sahip olduğunu, bunun da onların belli bir oranda hastalıktan koruduğunu belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Sobyanin, “Moskova'da yapılan araştırmalar, bilim insanları ve uzmanların hemen hepsinin bahsettiği koronavürüse karşı sürü bağışıklığına şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sinin sahip olduğunu gösteriyor, bunlar T hücre bağışıklığı, antikorlar ve diğerleridir. Araştırma sonuçları, teorik olarak Moskova nüfusunun yüzde ellisinin koronavirüsten az ya da çok korunduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bağışıklığa sahip kişilerin gelecekte bu hastalığa yakalanmayacağının hiçbir garantisi olmadığına vurgu yapan Sobyanin, enfeksiyonla mücadelenin en önemli bileşeninin nüfusun aşılanması olduğunu kaydetti.