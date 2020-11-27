Zaharova: Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ'da istikrar konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Türkiye ile siyasi, diplomatik alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin yanı sıra askeri düzeyde temasların yürütüldüğünü ifade etti.

Zaharova, "Elbette bunların ne yönde olacağı, bölgedeki durumu düzenli olarak görüşen devlet başkanları tarafından belirleniyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gerçekleştirdiği görüşmenin neticesinde 11 Kasım’da Dağlık Karabağ'da ateşkesi kontrol edecek bir Rus-Türk ortak gözlem merkezinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.