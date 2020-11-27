Rusya, ilk koronavirüs aşısının üretimi için Fransa'yla görüşüyor

Rus Sputnik V koronavirüs aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşı üretiminde işbirliği yapılması için Fransa ile görüşmelere başladı.

Sputnik V aşısının Twitter hesabında yayınlanan açıklamada, "RDIF ile koronavirüs aşıları üstünde çalışması için oluşturulan Fransız bilim komitesinin görüşmelerinin ana konusu, aşı üretimi ile toplu aşı uygulaması alanlarında işbirliğiydi. Rusya ile Avrupa, Kovid-19’a karşı beraber mücadele etmelidir” denildi.

Cooperation on vaccine production and mass vaccination is the focus of talks between RDIF and France’s Scientific Committee for #CovidVaccines. Russia and Europe need to work against #COVID19 together. pic.twitter.com/OpcxXBDwQa — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 27, 2020

​RDIF CEO'su Kirill Dmitriyev daha önceki bir açıklamasında Rus Sputnik V aşısının Almanya'da üretilmesi konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini söylemişti.

RDIF şimdiye dek finansörü olduğu Sputnik V aşısının Macaristan, Hindistan, Güney Kore, Brezilya ve Çin ile anlaşmalar imzaladı.

RDIF yetkilileri, 50’yi aşkın ülkeden 1.2 milyar doz aşı siparişi aldıklarını söylüyor.

Sputnik V aşısının klinik denemeleri esnasında, uygulanmasının 42. gününde aşının minimum yüzde 95 oranında etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştı. Söz konusu koruyuculuk oranı diğer başarılı aşı üreticileri Pfizer ile Moderna’nın ürettikleriyle aynı seviyede.

Ancak Rus aşısının fiyatının çok daha uygun olacağı açıklanmıştı. İki doz şeklinde uygulanması gereken aşının her iki dozunun birden fiyatının 20 doları geçmeyeceği biliniyor.

Sputnik V hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel sağlık makamları tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı. Aşının Avrupa İlaç Ajansı tarafından da onaylanması için de başvuru yapılmış durumda.