Putin, Güvenlik Konseyi ile Dağlık Karabağ'ı konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Dağlık Karabağ’daki barış güçlerinin çalışmaları, siber suçlar ve Rusya'nın sosyo-ekonomik meseleleri ele alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya geldiğini ifade etti.

Peskov, görüşmede ele alınan başlıca meselenin bilgisayar güvenliği alanındaki suçlarla mücadelenin etkisini artırmak olduğunu ifade etti.

Peskov, "Aynı zamanda Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçlerinin ve insani misyonun çalışmaları ele alındı” dedi.

Peskov'a göre, Putin toplantıda ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıda yer alan isimler ise Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov'du.