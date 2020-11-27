Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Hindistan ve Kore ile Sputnik V üretimi konusunda anlaştık

Rusya’nın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı SputnikV’nin üretim teknolojisinin aktarımı konusunda Hindistan ve Kore ile anlaşmaya vardıklarını bildiren Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Çin ve Belarus ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik’e açıklamasında, “Hindistan ve Kore ile anlaşmalar imzalandı. Çin ve Belarus ile görüşmeler devam ediyor. Belaruslu heyet bugün Moskova’da çalışıyor. Bugün ayrıca Fransa’dan bir heyet çalışıyor, teknolojiyi inceliyorlar” ifadesini kullandı.

Belarus’ta, Sputnik V aşısının klinik araştırmalarının tamamlandığını, tescil prosedürünün başlatıldığını anlatan Muraşko, Fransa temsilcilerinin “sadece değerlendirme, inceleme” amacıyla henüz uzmanlar seviyesinde geldiğini söyledi.

Muraşko ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu aracılığıyla koronavirüs aşı üretme teknolojisini Macaristan’a da aktarmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Koronavirüs aşısı alanında rekabetin çok yüksek olduğunu, ama diğer ülkelere yardım konusunda Rusya’nın yaptığı gibi vatandaşların çıkarları göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerektiğini belirten Muraşko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ürünlerin bugün yapılmaya çalışıldığı gibi sadece iş modeli olarak değerlendirilmemesi, vatandaşların çıkarlarını düşünerek öncelikle pandemiye karşı mücadeleye odaklanmak gerektiğini düşünüyorum”.