Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Rus sınırlarını ihlal etmemesi konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın ABD’yi Rusya karasularını ihlal etme maceralarından kaçınmaya çağırdığı belirtilerek, misilleme hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Amerikan savaş gemisinin Rusya karasularına girmiş olmasının, ilgili suların statüsünde herhangi bir uluslararası yasal sonuç yaratmadığı ve yaratamayacağına vurgu yapılan açıklamada, "ABD’yi gelecekte bu tür maceralardan kaçınmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde, olası sonuçların sorumluluğu tamamen Amerikan tarafına ait olacaktır. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı, John McCain isimli ABD Donanması destroyerinin Japon Denizi yakınlarında sınır ihlali yapıp Rusya’nın karasuları sınırının iki kilometre içine girdiğini duyurmuştu.

Bakanlık, Rus Admiral Vinogradov savaş gemisi tarafından uyarılan destroyerin Rusya karasularının dışına çıktığını belirtmişti.