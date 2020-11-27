'Macar uzmanlar, Sputnik V aşısının üretimini değerlendirmek için Rusya'ya gelecek'

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Macar uzmanların Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimini değerlendirmek için önümüzdeki hafta Rusya'ya geleceğini duyurdu.

Muraşko, resmi ziyaret için bulunduğu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da aşı kontrolünün ileri düzeyde olduğuna vurgu yaparak, "Rus tarafı, laboratuvar çalışmaları ve üretim kısmıyla ilgili bilgi vermek için gelecek hafta Macaristan'dan uzmanları memnuniyetle ağırlayacak" dedi.

Muraşko ayrıca, Macaristan'da koronavirüs test kitlerinin geliştirilmesine ilişkin işbirliği konusunun da ele alındığını kaydetti.

Öte yandan Bloomberg'de ye alan açıklamasında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Macar yetkililerin Sputnik V aşısına ilişkin belgeleri aldığını ve Macar uzmanların Rusya'da yürütülen Kovid-19 aşı denemelerini yerinde gözlemleyeceğini belirtti.

Sputnik V aşısının laboratuvar testleri amacıyla gönderilen örnekleri kasım ayı başlarında Macaristan’a ulaşmıştı.

Şu ana kadar 50'den fazla ülke yaklaşık 1.2 milyar doz Sputnik V aşısı satın almak için başvuruda bulundu.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.