Roscosmos: Rus ve Hint uyduları birbirine tehlikeli mesafeden geçti

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rusya ve Hindistan’a ait iki uydunun aralarında sadece 224 metre kalacak biçimde birbirine yakın mesafeden geçtiğini belirtti.

Roscosmos’un açıklamasında, Merkezi Makine Mühendisliği Bilim ve Araştırma Enstitüsü’nün dünya yörüngesinde tehlikeli durumlar uyarı sisteminden alınan bilgiye göre, 27 Kasım 2020 tarihinde saat 04.49’da (TSİ) Rus ‘Kanopus-Vulkan’ uzay aracı ile Hindistan’a ait CARTOSAT 2F uydusu arasında tehlikeli yakınlaşmanın meydana geldiği ifade edildi.

Baş Enformasyon Analiz Merkezi’nin hesaplamalarına göre, Rus ve Hint uyduları arasındaki mesafenin 224 metre olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, her iki aracın uzaktan algılama uydusu olduğu aktarıldı.

2009 yılında Rusya Uzay Kuvvetleri’ne ait çalışmayan ‘Kosmos-2251’ uydusu ve aktif durumdaki Amerikan ‘Iridium 33’ uydusuyla çarpışmıştı. Bu olay, uzay sektörü tarihinin şu ana kadar meydana gelen tek çarpışması olma özelliğini taşıyor.

Roscosmos, 15 Ekim’de çalışmayan Sovyet ‘Kosmos-2004’ uydusunun Çin’in ‘Chang Zheng 4C’ roketinin kademelerinden biriyle çarpışma tehlikesi olduğunu duyurmuştu.