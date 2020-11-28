Rusya’da 27 bin 100 yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya’da bir gün içinde 27 bin 100 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Söz konusu yeni vakaların 7 bin 320’sinin başkent Moskova’da görüldüğü kaydedildi.

Rusya’da koronavirüsün yayılımının önlenmesi için oluşturulan kriz merkezinin açıklamasında ülkede son bir gün içinde 27 bin 100 yeni vakanın kayıtlara geçirildiği belirtildi.

Koronavirüsten kaynaklanan sebeplerle son bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 510 kişi olarak açıklandı.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüsü atlatanların sayısı ise 27 bin 296.

Rusya’da pandeminin başından beri ise toplam 2 milyon 242 bin 633 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs nedenli toplam can kaybı 39 bin 68.

Rusya’da yerel makamlar tarafından tescil işlemleri tamamlanmış iki koronavirüs aşısı geliştirilmiş durumda. Yaygın aşılamanın gelecek ay başlaması bekleniyor