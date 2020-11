Rus immünoloji doktoru: Kovid-19 geçirdiyseniz yoga yapın

Tehlikeli enfeksiyonlar üstüne uzmanlaşmış immünoloji doktoru Jemçugov Sputnik’e demecinde, Kovid-19 geçirmiş kişilerin, hasta oldukları dönemde vücutlarında oluşan tahribatı gidermek için rehabilitasyon programına alınmaları gerektiğini söyledi.

Jemçugov, “Koronavirüsün atlatılmasından sonra herkes için rehabilitasyon programı doğru olarak hazırlanmalıdır. Programın nasıl hazırlanacağı aşamasındaysa geri planına, yani (virüsle enfekte olunan dönemde) ne gibi rahatsızlıklar yaşandığına, bunların şiddetine ve kişinin yaşına bakılmalıdır” dedi.

‘Her şeyden önce oksijenin vücuttaki dağılımını düzenlemek gerekir’

İmmünoloji uzmanı, birçok kişinin, virüsün akciğerlere saldırmış olması nedeniyle nefes darlığı gibi nefes alma sorunları yaşadığı hatırlatmasını yaptı ve bunu yaşamış olanlar için iyileşmenin ardından yapılacak yoga nefes egzersizlerinin yararlı olacağını söyledi.

Jemçugov sözlerini şöyle sürdürdü: “Yoga nefes egzersizleri, koronavirüs geçirmiş herkesin yapması gereken bir şey ve her sistem için faydalı olacaktır. Zira (hastalığın atlatılmasını takiben) her şeyden önce oksijenin vücutta dağılımını düzenlememiz gerekir, her şey buna bağlıdır.”