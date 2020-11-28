YouTube’un sansür politikası yüzünden Rus şirketlerden kendi video platformlarını oluşturmaları istendi

Rusya’nın federal medya denetleme kurumu Roskomnadzor, YouTube’un Rus basınına yönelik sansür politikaları nedeniyle yerel teknoloji şirketlerinden kendi video paylaşım platformlarını oluşturmalarını istedi.

Roskomnadzor yetkililerinin bir toplantıda, Rusya’daki basın kurumlarının kullanabileceği yerli video paylaşım platformları oluşturmaları konusunda Rus teknoloji şirketlerinden yardım istedikleri belirtildi.

Söz konusu yardım çağrısı, YouTube yöneticilerinin Rus Anna News ajansının video paylaşım platformu üstünde bir kanal oluşturmasını tamamen yasaklamalarını izledi.

Roskomnadzor bu konuda daha önce Google şirketine bir yazı gönderip haber ajansının YouTube kanalına erişimin yeniden sağlanmasını talep etmişti.

Yazıda, “Rus basın kurumlarına yönelik sansür politikası kabul edilemez. Söz konusu politika, bilgiye engelsiz erişim prensibine aykırıdır” ifadeleri yer alıyordu.