Rus Su-27 jetinden Karadeniz’de Amerikan keşif uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz hava sahasında ülke sınırlarına yaklaşan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir keşif uçağına Su-27 avcı uçağı ile önleme yapıldığı belirtildi.

Rusya hava sahası kontrol araçlarının bugün Karadeniz’in tarafsız hava sahasında ülke sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettikleri ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

“Hedefin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmesinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma kuvvetlerine ait bir Su-27 avcı uçağı havaya kaldırıldı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağı olarak belirledi ve Karadeniz suları üzerinde ona refakat etti.”

Uçağın rotasını değiştirmesinin ardından Rus savaş jetinin kendi üssüne olaysız bir şekilde döndüğü ifade edilen açıklamada, Su-27 avcı uçağının tüm uçuşu boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uyduğu ve yabancı uçakların Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği vurgulandı.