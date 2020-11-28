Kremlin’den Putin’in Federal Meclis konuşmasına ilişkin tarih yorumu

Kızıl Meydan buz pateni pistinin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasının yılbaşından sonra gerçekleşebileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, etkinliğin bu yılın sonuna kadar yapılmasının planlanmadığını kaydetti.

Putin’in özellikle bu yıl konuşma yükümlülüğü bulunmadığını vurgulayan Peskov, “Önceki birkaç yıl olduğu gibi önümüzdeki yılın başlarına odaklanmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği büyük basın toplantısının 17 Aralık'ta video konferans yoluyla gerçekleşeceği bildirilmişti.