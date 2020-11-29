Rusya'da vaka sayısı 26 bin 683 arttı

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 683 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 269 bin 316 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 85 bölgede 26 bin 683 yeni vaka teyit edildi. Yeni vakaların 5 bin 901’inde bir semptoma rastlanmadı.

Pandemi boyunca 2 milyon 269 bin 316 vaka kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 459 artarak 39 bin 527’ye çıktı.

Son 24 saatte 21 bin 987 hasta iyileşti, şimdiye kadar hastaneden 1 milyon 761 bin 457 kişi taburcu edildi.