Zaharova barınaktan köpek sahiplendi

Zaharova bir barınaktan sahiplendiği köpeğin fotoğrafını Facebook’ta yayınladı.

Zaharova, “Şimdi eve gidiyoruz ve ona bir isim düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

Потом расскажу и про то, как их нашли под бетонной плитой волонтеры, и как перевезли в приют. А пока едем домой и придумываем имя 🐶 Спасибо Елена Руденко, Дарья Щепеткина, Евгения Фролова Maria Zakharova paylaştı: 29 Kasım 2020 Pazar

Köpeğin beton bir plakanın altında bulunduğunu belirten Zaharova, onu kurtaran gönüllülere teşekkür etti.

Zaharova, 12 Kasım'da, 2017'de barınaktan sahiplendiği Niki isimli köpeğinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Niki, Zaharova’ya 14 yıl arkadaşlık etmişti.