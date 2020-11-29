Şoygu’dan Alman mevkidaşına: Babası okul müdürü küçük bir öğrenci başka okulun öğrencilerine sataşır gibi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya ile 'güç pozisyonundan' diyaloğa girilmesi gerektiğine dair ifadelerine Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Babası okul müdürü olan küçük sınıftan bir kız öğrencinin başka okulun öğrencilerine sataşmasına benziyor" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı elde edilen Büyük Zafer’in 75. yıldönümü konusunda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, içinde sivillerle birlikte batan Armeniya (Ermenistan) isimli geminin enkazının bu yıl Karadeniz’de bulunduğunu hatırlattı. Tarihteki en büyük deniz facialarından biri olan bu olayın, savaş sırasında gerçekleşen birçok olay gibi anlatılması gerektiğini belirtti.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал заявления главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы: https://t.co/VmBx1vwLY9 pic.twitter.com/TW4MKPoE6i — Минобороны России (@mod_russia) November 29, 2020

'Almanya'nın neden olduğu tarihi felaketler hatırlanmalı' mesajı

"Özellikle de günümüz politikacıları, söz gelimi Almanya’dakiler gibi politikacılar, bize hayatı öğretmeye kalkıştığında ve bizimle güç pozisyonundan konuşulması gerektiğini söylemeye başladığında bunlar anlatılmalı" diye devam eden Şoygu, Alman mevkidaşının açıklamalarıyla oluşan durumu 'küçük sınıflardan bir kız öğrencinin bir başka okulun öğrencilerine sataşmasına' benzeterek ekledi:

'Biz başka okulun öğrencileriyiz, bizim müdür farklı'

"Bu arada bu kız öğrencinin annesi ya da babası okulun müdürüdür. Bu yüzden her şeyi yapabileceğini düşünür. Çocuklar, biz başka okulun öğrencileriyiz, bizim okulun müdürü farklı."

'Önceki bakana dedesine sormasını tavsiye etmiştim'

Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya ile 'güç pozisyonu' üzerinden müzakere edilmesi gerektiğini söyleyen ikinci savunma bakanı olduğunu belirten Şoygu, daha önceki bakana 'Rusya ile 'güç pozisyonu' üzerinden baş etmenin nasıl bir şey olduğunu dedesine sorması gerektiğini tavsiye etmiş olduğunu' hatırlattı.

Armeniya gemisi, 7 Kasım 1941’de bir Alman uçağı tarafından batırılmıştı. Gemide bulunan yaklaşık 7 bin kişi can verirken, sadece 8 kişi hayatta kalmıştı.