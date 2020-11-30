Rusya: Navalnıy vakasında hukuki işbirliğine yanaşmayan Almanya, OPCW Sözleşmesi'ni ihlal etti

Rus heyeti, 25. OPCW Üye Devletleri Konferansı'nın açılışında yazılı açıklama yayınladı. Rus diplomatlar, "Almanya hükümeti, Navalnıy vakasıyla ilgili Rusya'da yürütülen ön soruşturmaya aktif şekilde müdahale etme girişiminde bulunarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelledi" dedi.

Almanya'nın kolluk kuvvetleri ve sağlık kuruluşları düzeyinde işbirliğini kesinlikle reddetmesini ve Rusya Başsavcılığı'nın taleplerini görmezden gelmesini Alman tarafının gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerinin kanıtı olarak sunan Rus heyeti, Berlin yönetiminin bu tutumuyla OPCW Sözleşmesi'nin normlarını doğrudan ihlal ettiğini vurguladı.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu. Rus muhalif, o tarihten beri Almanya'da kalmaya devam ediyor.

Alman hükümetinin Navalnıy vakasında 'zamana oynadığını' ve Rus muhalif lideri Rusya yargısından gizlediğini söyleyen Alman vekil Gunnar Lindeman, Alman kolluk kuvvetlerinin Navalnıy vakasıyla ilgili gerçekleri açığa çıkarmaya ilgi duymadığını ifade etmişti.