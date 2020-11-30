Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye ilgi gösteren ülkelere Filistin ve Umman da katıldı

Filistin’in Moskova Büyükelçisi Nofal, Rusya’nın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V için Rusya ile görüştüklerini söylerken Ummanlı mevkidaşı el-Zacali, aşıyla ilgili enformasyonu yakından takip ettiklerini ve geniş kullanıma girmesi durumunda bu yönde Rusya’yla işbirliği yapacaklarını belirtti.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından video konferans yoluyla organize edilen toplantıda konuşanMoskova Büyükelçisi Abdülhafiz Nofal, Rus aşıyı alma yolları ve yöntemleri dahil işbirliği mekanizmalarının olduğunu, bu konuda oldukça uzun zamandır görüşmelerin yapıldığını anlattı.

Üç aşamalı bir mekanizma bulmaya çalıştıklarını söyleyen Nofal, “Öncelikle, daha az gelişmiş ülkelere aşı sunma şeklinde destek programı. İkinci aşamada, bu ülkeler aşının bir kısmını satın alabilir ve üçüncü aşama, bu ülkeler kendileri bu aşıyı üretebilir. Rus dostlarımızla bu vizyon kapsamı içinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Filistinli diplomat, “Halihazırda Rusya’nın bize verebilecekleri aşı doz sayısını ve fiyatını görüşüyoruz. Bunu Ürdün Büyükelçisiyle de görüştük, çünkü üçüncü aşamada Filistin ve Ürdün’de ortak üretim olabilir” diye ekledi.

Umman’ın Moskova Büyükelçisi Yusuf İssa Ali el-Zacali, ülkesinin aşı teminiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü ile devamlı koordinasyon içinde olduğunu belirtirken, “Bu aşılar satışa çıkar çıkmaz devletimiz elbette alım için başvuruda bulunacak” dedi.

Rus aşısıyla ilgili enformasyonu yakından takip ettiklerini ve Ürdün’ün ilgili kurumlarına iletmeye devam ettiklerini anlatan el-Zacali, “Aşı geniş kullanıma girerse elbette özel kurumlar kanalı üzerinden Rusya’nın ilgili kurumlarıyla çabalarımızı koordine edeceğiz. Bu yöndeki işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Halihazırda Belarus, BAE ve Venezüella’da üçüncü klinik araştırma aşamasından geçen Sputnik V aşısı için 50’den fazla ülkeden 1.2 milyardan fazla doz için başvuru alınmıştı. Sputnik V, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Hindistan, Brezilya, Çin, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki uluslararsı partnerler tarafından üretilecek.