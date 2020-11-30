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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    'Rusya, Kırım konusunu ABD ile tartışmak niyetinde değil'

    © Sputnik / Vitaliy Belousov
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin ilişkilerini iyileştirmek için daha yoğun çalışması gerektiğini, ancak Moskova'nın Washington ile Kırım meselesi ve politikası etkisiz olan karşılıklı yaptırımlar konusunda konuşacak hiçbir şeyi olmadığını belirtti.

    Fort Ross Diyalog adlı Rus-Amerikan forumuna çevirmiçi formatta katılan Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin ilişkilerini iyileştirmek için daha yoğun çalışması gerektiğini, ancak Moskova'nın Washington ile Kırım meselesi ve politikası etkisiz olan karşılıklı yaptırımlar konusunda konuşacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

    Ryabkov, “İlişkimizi geliştirmek için daha yoğun çalışmalıyız. Özellikle Kırım ile ilgili konularda tartışılacak herhangi bir şey yok, bu bir sorun değil, her şeye uzun zaman önce çözülmüş durumda. Biz ABD ile karşılıklı yaptırım mübadelesine hazır değiliz. ABD arttırmak istiyorsa buyursun yapsın. Bir an gelecek ki, bu politikanın hiçbir yere gitmediğini ve etkisiz olduğunu göstereceğiz. Söz konusu politika verimsiz olduğunu gösterecek” diye konuştu.

    Rus diplomat, “Gelecekte herhangi bir ABD hükümeti ile yaptırım mübadelesi yapmayacağız. Bu sorun çözüldü, kapatıldı. Gündemde olmayan bir konu, yok” vurgusunu yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler 2014’te Ukrayna'daki durum nedeniyle kötüleşmişti. Temmuz sonunda Avrupa Birliği (AB) ve ABD, bireylere ve şirketlere yönelik ‘nokta atışı’ yaptırımlardan, Rus ekonomisinin bazı sektörlerinin tamamına yönelik kısıtlamalara dönüşmüştü.

    ‘Rusya, ABD’nin yeni yönetiminin siber güvenlik ile ilgili önerilere yanıt vermesini umuyor’

    Moskova’nın ABD’nin bir sonraki yönetiminin Rusya’nın siber güvenlik alanındaki önerilerine esaslı bir yanıt vereceğini umduğunu dile getiren Ryabkov, şöyle konuştu:

    “Son aylarda Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında siber güvenlik konusunun da yer aldığı bir dizi somut öneri sundu. ABD’nin bir sonraki yönetiminin nitekim bu önerileri inceleyeceğini ve önerilerimize esaslı bir yanıt vereceğini umuyorum.”

    Rus diplomat, “Beyaz Saray'da oturan herkesle etkileşime açığız, diyaloğu bitirdiğimiz yerden itibaren devam ettirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

    'ABD nükleer alanda 50 yıl önceki şablonları kullanıyor’

    ABD’nin nükleer silahlar alanındaki düşüncelerinin 50 yıllık parametrelere geri döndüğüne dikkat çeken Ryabkov, bu durumun ciddi endişelere yol açtığını ifade etti.

    “ABD’de nükleer silahlar alanındaki düşüncelerin, nükleer silah kullanımının pratik ve kabul edilebilir bir siyasi seçenek olduğu yarım yüzyıl önceki şablonlara geri döndüğü şeklinde bir izlenim oluşuyor” diyen Ryabkov, bu durumun ciddi endişelere yol açtığını vurguladı.

    Etiketler:
    Nükleer, nükleer kod, ABD, Kırım, Rusya
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