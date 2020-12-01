Aliyev'in 'Nahçıvan koridoru' ile ilgili sözleri hakkında Kremlin'den açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Nahçıvan'ı ülkenin batı bölgelerine bağlayan koridor kurulmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Azeri mevkidaşıyla bir veya iki hafta ulaşım ağları konusunu ele aldığını anımsattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı bölgelerini birbirine bağlayan bir koridor kurma düşüncesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını söylemişti.

Basın mensuplarının Aliyev'in açıklamasını anımsatması üzerine Peskov, "Bu konuyu yorumsuz bırakıyorum ancak dikkat ederseniz, sanırım bir veya iki hafta önce Aliyev'le yapılan telefon görüşmesi hakkındaki açıklamalardan birinde iki liderin diğer sorunların yanı sıra bölgedeki ulaşım ağlarının geliştirilmesini ve engellerin kaldırılmasını istişare ettiklerini belirttiğimizi sizlere hatırlatmak isterim" yanıtını verdi.

Peskov, ulaşım ağları konusunun gündemde olduğunu ve istişare edildiğini ekledi.