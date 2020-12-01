Lavrov: Yeni ABD yönetimiyle yalnızca 'karşılıklı saygı' ilkesi temelinde çalışırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın bir sonraki ABD yönetimiyle yalnızca 'karşılıklı saygı' ilkesi temelinde çalışacağını ve bu konuda çok umutlu olmadıklarını söyledi.

Kazakistan merkezli uluslararası haber ajansı Kazinform'a demeç veren Lavrov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediği gibi ABD'deki seçimle ilgili gelişmeleri sakin bir şekilde analiz ediyoruz. ABD halkının her türlü kararını kabul edeceğiz ve herhangi ABD yönetimiyle çalışacağız. Elbette sadece dürüstlük, karşılıklı saygı ve içişlerine müdahale etmeme ilkeleri temelinde" dedi.

Lavrov, Moskova'nın bu bakış açısıyla Washington'un Rusya ve Kazakistan ile onların entegrasyon oluşumları dahil diğer uluslararası aktörlerin meşru çıkarlarını dikkate almaya başlamasını bekleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Joe Biden'ın göreve gelmesinin dünyadaki durumu nasıl etkileyeceği yönündeki bir soru karşısında, ABD'deki seçim sonuçlarının resmiyet kazanmasından sonra Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu belirtti.

Lavrov, "Resmi sonuçlar açıklanmadan ABD seçimlerinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini konuşmanın erken olacağını düşünüyoruz. Bu bizim ilkesel duruşumuz. Doğal olarak, Atlantik'in diğer yakasında neler olduğunu dikkatli bir şekilde izliyoruz ve her türlü gelişmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Biden'ın açıklamalarına bakıldığında ABD dış politikasının daha çok zamanında eski Başkan Barack Obama tarafından izlenen politikaya benzeyeceğinin görüldüğünü ekledi.