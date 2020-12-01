Zaharova: Moldova'nın Transdinyester'deki Rus askeri varlığını sürekli gündeme getirmesine anlam veremiyoruz

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Zaharova, Seçilmiş Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu'nun Transdinyester'deki Rus askerlerin ve silahların çekilmesi gerektiğine dair açıklamalarını değerlendirdi.

Kişinev'den gelen açıklamalara tepki gösteren Zaharova, "Neden bu konu sürekli olarak kamuoyunun gündemine getiriliyor, neden bu konu temel hususları açıkça belirtilmeden ancak sürekli yeni tartışma dalgası yaratılarak çeşitli boyutlarda gündeme getiriliyor? Bu ne için yapılıyor?" sorularını yöneltti.

Söz konusu süreçlerle ilgili anlaşılmayan bir nokta varsa Moldova Cumhuriyeti'nin Transdinyester Bölgesi'ndeki Silahlı Çatışmanın Barışçıl Çözümünün İlkelerine İlişkin Anlaşma'nın tekrar okunması gerektiğini kaydeden Zaharova, "Ancak daha sonra neden Kişinev'den sürekli olarak bu tür açıklamalar duyduğumuzu sormalıyız. Açık olmak gerekirse, bu açıklamaların özünü anlayamadık" ifadelerini kullandı.

'Silah depolarının korunması Rus tarafının sorumluluğunda'

Zaharova, Transdinyester'deki Rus Askeri Operasyon Grubu'nun varlığının tamamen açık ve hukuki temeli bulunan amaçlar taşıdığının altını çizerek "Her şeyden önce Rus birliği, müşterek barış gücü bünyesindeki Rus askerlere destek veriyor. Ayrıca Transdinyester'de bulunan silah depolarının korunması da tamamen Rus tarafının sorumluluğunda. Hiç kimse, bunların tahliyesine ve imhasına yönelik yükümlülüklerinden vazgeçmiş değil" diye vurguladı.

Seçilmiş Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Transdinyester'deki Rus askerlerin ve silahların çekilmesi konusunu Rusya yönetimiyle konuşma niyetinde olduğunu söylemişti.

Sandu'nun açıklamalarına cevaben Transdinyester'deki Rus askerlerin çekilmesi konusunda Rusya ile Moldova arasında bir ön görüşme yapılmadığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni Moldova yönetiminin atacağı keskin adımların tüm olası sonuçlarını hesaba katacaklarını ifade etmişti.