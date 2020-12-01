Önde gelen Rus bilişim teknolojisi uzmanları Türkiye’deki öğrencilere uzmanlık eğitimi verecek

Türkiye’deki üniversite öncesi okulların öğrencileri ve bu okulların mezunları, 7-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Rus bilişim teknolojileri uzmanları tarafından düzenlenen atölyelere katılabilecekler. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek söz konusu eğitimler ücretsiz olacak.

Rus bilişim teknolojileri uzmanları tarafından 7-10 Aralık’ta internet üzerinden online verilecek eğitimlere Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkün olacak.

Katılımcılara 3D modelleme, teknik çizim, grafik tasarım, sanal ve artırılmış gerçeklik geliştirme, tersine mühendislik, multimedya teknolojileri, C programlama dili, elektroniğin temelleri ve robotik ile ses mühendisliği gibi dersler sunulacak.

Uzmanlık eğitim programları, artırılmış gerçeklik uygulaması oluşturma, 3D modeller tasarlama, mobil robot programlama ve diğer alanlarda görevlerin tamamlanması için teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra ders dışı bölümler de içerecek.

Atölyeler, Rus bilişim teknolojisi şirketleri Virtualıye Prostranstva, Akademiya IT, Visionlabs ve diğer birçok uzman kurum tarafından yürütülecek.

İnsani işbirliği alanında faaliyet gösteren Rus federal ajansı Rossotrudniçestvo tarafından sağlanan projenin amacı, eğitimlerle ilgilenen başvuru sahiplerine profesyonel rehberlik sağlamak ve aynı zamanda potansiyel yabancı öğrencilere Rus yüksek öğrenim kurumlarında eğitim fırsatları sunmak olacak.

7-8 Aralık’ta Türkiye saatiyle 16.00-18.00’de tasarım becelerileri ve bilişim teknolojileri ile çözüm üretme konularında projeler üzerinden gidilerek eğitim verilecek.

9-10 Aralık 16.00-18.00 saatlerindeyse artırılmış gerçeklik uygulaması oluşturma, 3D model tasarlama, mobil robot programlama ve diğer alanlarda eğitimler olacak.

Eğitimler Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Zoom uygulaması açıldığında görüşme numarası (meeting ID) alanına 812 9391 1164 kodunu girerek, hemen ardından istenecek görüşme şifresi (meeting password) alanınaysa 1 kodunu yazarak eğitimlere katılmak mümkün olacak.