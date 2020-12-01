Rusya, Japonya sınırına yakın konumdaki Kuril Adaları'nda S-300 konuşlandırdı

Rusya’nın Japonya sınırının yakınında yer alan Kuril Adaları'nda yeni S-300 V4 hava savunma sistemlerini ilk kez konuşlandırdığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Doğu Askeri Bölgesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya, Japonya sınırının yakınında yer alan Kuril Adaları'nda yeni S-300 V4 hava savunma sistemlerini ilk kez konuşlandırdı, hava savunma birliği özel eğitimden geçerek muharebe görevine başladı.

Basın açıklamasında sözleri alıntılanan bölge Hava Savunma Kuvvetleri ve Hava Birlikleri Komutanı Vadim Şişeçkin, “Doğu Bölgesi uçaksavar füze birliği, Kapustin Yar poligonunda eğitimini tamamlayıp döndükten sonra en önemli devlet tesislerini korumak üzere Kuril Adaları'nda muharebe görevine başladı” ifadelerini kullandı.

Birliğin muharebe görevine hazır olup olmadığı ise Rusya’nın hava sınırlarının ihlal edildiğine dair sinyal alan askerlerin eylemlerini yerinde izleyen Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gennadiy Jidko tarafından denetlendi.

S-300 V4, önemli tesisleri balistik ve aerodinamik hava silahlarının saldırılarına karşı korumak için tasarlanmış bir mobil hava savunma sistemidir.

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın savaş sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.