İzvestiya: Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi, Stepanakert'teki havaalanının açılmasını istiyor

Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin Stepanakert'teki havaalanının yeniden açılması ve Ermenistan'la hava ulaşımının sağlanması için Rusya'ya başvurmayı planladığı belirtildi.

, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan güçlerinin Ağdam, Kelbecer ve Laçin'den çekilmesi sonrası Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ı birbirine bağlayan tek hat olarak Laçin koridoru kaldı.

İzvestiya gazetesine konuşan resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'ın liderinin danışmanı David Babayan, son iki gün içinde bölgede şiddetli kar yağışı görüldüğünü ve Laçin koridorunun fiilen kapandığını belirtti.

Koridorun kapanması nedeniyle Dağlık Karabağ'ın dünyadan neredeyse tamamen koptuğunu kaydeden Babayan, "Rus barış gücünün yardımıyla Stepanakert'teki havaalanının en kısa sürede yeniden açılmasını ve uluslararası uçuşların başlamasını umuyoruz. Bu konuyu Rus tarafıyla iştişare ediyoruz. Havaalanı, dış dünyayla ikinci ulaşım kanalı olur" dedi.

İzvestiya muhabirinin bölgeden aktardığına göre, Laçin koridorunda ulaşım Rusya Acil Durumlar Bakanlığı birimlerinin yardımıyla sağlanıyor. Koridorun tamamen kapandığını, trafiğin son derece zor ilerlediğini, yol kenarında çok sayıda aracın mahsur kaldığını anlatan muhabir, "Ancak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, herkesi kurtarıyor. Konvoyları düşük hızda ve çakarlı lambalarla yönetiyorlar. Ayrıca Goris-Stepanakert karayolu üzerindeki elektrik şebekelerini, kopuk kabloları onarmaya çalışıyorlar. Kar yağışı orada da her şeye zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan güçleri, Ağdam, Kelbecer ve Laçin'den çekilmiş ve Azerbaycan yaklaşık 29 yıl önce işgal edilen topraklarını geri almıştı. Erivan, Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçin koridorunda 5 kilometre genişlikte kontrolü elinde bulundurmaya devam ediyor.