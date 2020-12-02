Putin: Rus petrokimya endüstrisi büyük bir büyüme potansiyeline sahip

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus petrokimya endüstrisinin petrol talebindeki genel düşüşe rağmen büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Rus petrokimya ürünlerinin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da daha aktif tanıtılması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol ve doğalgaz endüstrisinin gelişimi konulu toplantıda, önümüzdeki beş yıl içinde dünyadaki petrol talebinin sadece yüzde 1 artacağını ve ardından yılda yüzde 0.1 azalmaya başlayacağını kaydetti.

Rossiya 24 televizyonunun canlı olarak yayınladığı toplantıda Putin, Rus petrokimya endüstrisinin petrol talebindeki genel düşüşe rağmen büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek "Üreticilerimiz sadece yüksek kaliteli ürünlerle iç ihtiyaçları sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel pazarda da daha önemli bir yer edinebilecek durumdadır, bunun için her türlü imkana sahibiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'da petrokimya endüstrisinin iyi sonuçlar elde ettiğini ve bu alandaki proje sayısının artacağına vurgu yapan Putin, "Rus petrokimya ürünlerini yurt içinde ve yurt dışında aktif olarak tanıtmak gerekiyor. Üretim hacmi verimliliğini artırmak gerekiyor. Bunun için sektörde toplam yatırım hacmi yaklaşık 5 trilyon ruble olan büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Temmuz ayında hükümet, Rusya'daki petrokimya tesislerine desteği öngören tasarıyı onaylamış ve parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunmuştu.