‘Rusya’da Kovid-19’a karşı en az 10 bin litre immün plazma stoku var’

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az 10 bin litre immün plazma stoğu yaptıklarını söyledi.

Rusya Hükümeti Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında konuşan Skvortsov, “FMBA, nisan ayından başlayarak iyileşen koronavirüs hastalarından topladığı immün plazma stoklamaya başladı. Plazma stoklama ve klinik uygulama için koordinasyon merkezi kuruldu. Bölgesel ve federal sağlık kuruluşları için ilgili tıbbi tavsiyeler yayınlandı” ifadelerini kullandı.

Halihazırda, ülke genelinde 'en az 10.5 bin litre immün plazma' stoklandığını bildiren Skvortsova, plazma uygulanmasında elde edilen belli pozitif sonuçlara dayanılarak stoklama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.