‘Rusya’nın elinde HIV aşısının prototipleri var’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Popova, Rusya’da geliştirilmekte olan HIV aşısının yüksek derecede hazır olduğunu söyledi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya yıllardır HIV aşısının geliştirilmesi çalışmalarında yer alıyor, kendi prototiplerimiz var, kendi aşılarımız var” açıklamasında bulundu.

Popova, prototiplerin başta Vektor Bilim Merkezi olmak üzere Rusya’da faaliyet gösteren birkaç kuruluş tarafından geliştirildiğini belirtti.

‘HIV ilaçlarına yılda yaklaşık 30 milyon ruble harcanıyor’

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da HIV hastalarına ilaç temin edilmesi için öngörülen bütçenin yıldan yıla artırıldığını belirterek, “Bütçe bu yıl 27 milyon ruble (2.75 milyar TL) olarak gerçekleşirken 2021’de 29.4 milyar ruble (3 milyar TL) olacak” dedi.

Golikova, “Uzmanlarımızın vardığı sonuca göre, ilaçlarda fiyat artışı yönünde eğilim yok. Bugün itibariyle antiretroviral tedaviyi seçen herkesin ihtiyaçları karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanı Aleksey Mazus, ülkede HIV durumuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz günümüzde oldukça büyük şeyler başardı, vaka sayısında oldukça stabil rakamlara sahibiz, HIV’de plato aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Son yıllarda tespit edilen vaka sayısı giderek azalıyor. Zaten benzer tablo ABD ve diğer Batı ülkelerinde de görülüyor."

Ancak platonun altına inmekte henüz başarısız olduklarını kaydeden Mazus, “Bunun için yeni teknolojilere ihtiyaç var, HIV’e karşı geliştirilen aşıya ihtiyaç var” diye konuştu.

Dünya genelinde, Kovid-19 aşısını geliştirme çabalarının HIV aşısına da yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen uzman, “Bilimsel çabalar toplamı HIV aşısını geliştirmeye yardımcı olacak ve bununla pandeminin sonu gelecek” yorumunda bulundu.

1 milyon hasta

Rusya Sağlık Bakanlığı daha önce Rusya’da HIV ile ilgili durumun oldukça gerilimli kalmaya devam ettiğini ama vaka sayısındaki artış hızının yavaşlama eğiliminde olduğunu bildirmişti. 2019’da 80 bin 118 vaka tespit edilirken bu rakamın, 86 bin 519 vakanın tespit edildiği 2016 dönemine göre yüzde 7.5 daha az olduğu kaydedilmişti.

Rusya’da toplam HIV hasta sayısının 2020 başında yaklaşık 1 milyon olduğu bildirilmişti.