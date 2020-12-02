KGAÖ ülkeleri askeri anıtların hedef alınmasını kınadı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkeler, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını çarpıtmaya yönelik çabaları kınayarak, kurtarıcı-savaşçıların mezarlarındaki heykel ve anıtlara yönelik 'savaşı' kabul edilemez olarak nitelendirdi.

KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi olağan toplantısı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında video konferans formatında gerçekleşti.

KGAÖ üyesi ülkelerin dışişleri bakanları İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıldönümü vesilesiyle yayınladıkları ortak bir bildiride "Son yıllarda, İkinci Dünya Savaşı’nın tarihin çarpıtılması ve bu savaşın derslerinin unutturulmasına yönelik girişimlerin daha sık hale geldiğini üzülerek belirtiyoruz. Dünya toplumunun neo-faşizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı, nefret, ırksal ve ulusal üstünlük ve radikal milliyetçiliğin her türlü tezahürünü her şekilde engellemesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrı siyasi güçlerin tarihi yeniden yazma ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını çarpıtma çabalarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bildiride KGAÖ ükelerinin; Nazi hareketi, Neo-Nazizm ve eski Waffen-SS üyelerinin yüceltilmesinden duydukları derin endişeler kaydedilerek "Kurtarıcı-savaşçıların mezarlarındaki anıt ve anıt heykellere yönelik ‘savaşı’ kabul edilemez olarak görüyoruz. Tarihi yeniden yazma girişimleri, geçmişin trajik hatalarının tekrarı ile doludur" denildi.