Rusya'da koronavirüs sebepli en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti

Rusya’da koronavirüs nedeniyle son bir günde 589 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 41 bin 53’e yükseldi. Ülkede daha önce bir günde koronavirüs sebepli bu denli yüksek sayıda can kaybı görülmemişti.

Rusya’da koronavirüsün yayılımının önünü kesmek için oluşturulan kriz merkezi, geride kalan bir gün içinde 589 kişinin koronavirüsün yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ülkede pandeminin başından beri bir günde görülmüş en yüksek can kaybı sayısı.

Böylelikle toplam can kaybı 41 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede son bir günde görülen yeni vaka sayısı ise 25 bin 345 olarak açıklanmış durumda. Söz konusu yeni vakaların 5 bin 191’i başkent Moskova, 3 bin 684’ü ise St. Petersburg’da görüldü.

Şimdiye dek Rusya’da 2 milyon 347 bin 401 koronavirüs vakası görüldü.

Rusya’nın tescil işlemleri tamamlanmış birinci koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin halka yaygın uygulanmasına bu ay başlanması bekleniyor.