Putin, KGAÖ ülkelerinin liderlerini Paşinyan'a destek vermeye çağırdı

Ermenistan'ın ve Ermeni halkının ulusal tarihlerinde zor bir dönemi geride bıraktığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zordu ancak Dağlık Karabağ'la ilgili kararların alınması gerekiyordu" dedi. Rus lider, KGAÖ liderlerine Paşinyan ve ekibini destekleme çağrısı yaptı.

Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Kırgızistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Putin, "Ermenistan ve Ermeni halkı, şu anda tarihlerindeki çok zor bir dönemi geride bıraktı ve Ermenistan yönetimi, başbakanı çok zor ancak Ermeni halkı için gerekli kararları almak durumunda kaldı" dedi.

'Paşinyan büyük bir kişisel cesaret ortaya koydu'

Söz konusu kararların alınması için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın büyük bir kişisel cesaret sergilemesi gerektiğini anlatan Rus lider, "Bu belirgin bir şey. Bugün bu toplantıya katılan herkes, bu tür kararların alınmasına ilişkin sorumluluk seviyesini biliyor. Paşinyan bu sorumluluğu üstlendi. KGAÖ'deki meslektaşlarımızın görevi ise barış yaşamın sağlanması, alınan tüm kararların uygulanması ve zor durumdaki kişilere yardım edilmesi için Paşinyan ve ekibine destek vermektir" diye konuştu.

'Üçlü anlaşma kademeli olarak hayata geçiriliyor'

9 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan'la imzaladıkları üçlü anlaşmadan bahseden Putin, anlaşmanın kademeli olarak uygulamaya koyulduğunu ve cephe hattı ile Laçin koridoruna Rus barış gücü birliklerinin konuşlandırıldığını söyledi.

Dağlık Karabağ'da akan kanın durması, tam ateşkes sağlanması ve istikrar sürecinin başlaması için Rusya'nın aktif arabuluculuk çabalarına ihtiyaç olduğunun herkes tarafından gayet iyi bilindiğini anlatan Putin, bunu yaparken başta eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD olmak üzere AGİT Minsk Grubu'nda varılan mutabakatları esas aldıklarının altını çizdi.

'KGAÖ ve BDT ülkeleri Dağlık Karabağ'a yardım etmeli'

Rus lider, Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinde yaşayan insanlara hep birlikte yardım etmenin önemli olduğunu kaydederek sığınmacıların dönüşü, tahrip edilen altyapının yenilenmesi, tarihi, dini ve kültürel eserlerin korunmasıyla ilgili insani sorunların çözümü için bölgeye yardım eli uzatılması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın KGAÖ ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye ülkelerin insani yardım sürecine katılmasına ilgi duyduğunu ekledi.

'Sputnik V aşısının KGAÖ ülkelerinde üretimiyle ilgili çalışma yapılıyor'

Sputnik V aşısıyla ilgili çalışmalara da değinen Putin, "Sputnik V aşısının KGAÖ ülkelerine tedariki ve o ülkelerde olası üretimiyle ilgili konular üzerinde çalışma yapılıyor. Bu husus, diğer iki Rus aşısı için de geçerli" diye konuştu.