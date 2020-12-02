Şoygu, Putin'e rapor verdi: Kovid-19'la mücadeleye yönelik 4 tıp merkezi daha hazır durumda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Şoygu, Savunma Bakanlığı'nın Kovid-19'la mücadele alanındaki çalışmalarına ilişkin rapor verdi.

Şoygu, Astrahan Bölgesi'nde iki tıp merkezinin, Pskov'da bir çocuk sağlığı merkezinin tamamlanarak yerel yönetimlere teslim edildiğini, Severomorks'ta da çok amaçlı askeri tıp merkezinin inşasının sona erdiğini bildirdi.

Astrahan'daki tıp merkezlerinin her birinin 100'er yatak kapasiteli, Pskov'daki çocuk sağlığı merkezinin ise 60 yatak kapasiteli olduğunu anlatan Şoygu, çocuk sağlığı merkezinde yeni doğan ve prematüre bebekler için resüsitasyon üniteleri, bilgisayarlı tomografi ve röntgen cihazları gibi gerekli ekipmanın temin edildiğini ifade etti.

Bakan, Severomorsk'taki merkezin 100 yataklı olduğunu ve özel radyoloji bölümü bulunduğunu kaydetti.

Şoygu, dört merkezin toplamda 28 bin 500 metrekare alana sahip olduğunu ve yüksek teknolojili tıbbi yardım sağlamaya tamamen hazır olduğunu ekledi.