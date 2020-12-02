Putin’den ‘önümüzdeki hafta koronavirüse karşı aşılamaya başlansın’ emri

Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Savunma Bakanlığı nezdinde çok maksatlı sağlık merkezlerinin açılışıyla ilgili düzenlenen video konferansında, daha önce Başbakan Mihail Mişustin ve Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile Kovid-19 aşı üretimindeki hızını görüştüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

“Ülkemizde iki milyondan fazla doz üretildiğini veya önümüzdeki birkaç günde bu rakama ulaşılacağını, dünyanın ilk tescil edilmiş koronavirüs aşısı olan Sputnik V üretiminde bu seviyeye ulaşılacağını biliyorum. Bu, kitlesel olmasa da geniş kapsamlı aşılama fırsatını sunuyor ve elbette daha önce anlaştığımız gibi öncelikle risk grubu olan doktor ve öğretmenler aşılanacak. Böyle bir adımı atmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorsanız sizden bu çalışmaları, önümüzdeki haftanın sonuna kadar bu geniş çaplı aşılamaya başlayacak şekilde organize etmenizi istiyorum”.

Rusya Sağlık bakanı Mihail Muraşko, kasım ayı sonunda, aşılama çalışmalarının başladığını belirterek risk grubunda sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin, hayati önem taşıyan sektörlerde görev yapanların, yaşlıların ve diyabet, obezite, hipertansiyondan mustarip olanların yer aldığını açıklamıştı. Muraşko, 2021’de aşı yapan kişi sayısının onlarca milyona ulaşabileceğini söylemişti.