Rusya’da tıp öğrencileri, pandemi koşullarında yaptıkları staj için ücret alacak

Rusya’da pandemi koşullarında hastanelerde pratik yapan tıp fakülteleri ve kolej öğrencilerinin 7-10 bin ruble ödeme alacağı belirtildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, pandemi koşullarında hastanelerde pratik yapan tıp fakülteleri ve kolej öğrencilerine 7-10 bin ruble ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İlgili belge, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.

Belgede, “Rusya’da yeni tip koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19’un yayıldığı koşullarda, 2020 yılı kasım-aralık aylarında sağlık kuruluşlarında pratik eğitimi gören öğrencilere özel sosyal ödemeler yapılması…” ifadeleri yer aldı.

Belgede ödemelerin, tıp ile ilgili eğitim ve bilim kuruluşları ile sağlık alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşlarda stajlarını tamamlayan öğrencilere yapılacağı kaydedildi.

Daha önce Başbakan Mişustin, hükümetin 2020 yılı sonuna kadar koronavirüslü hastalarla çalışan doktorlara ek ödemeler için 10 milyar ruble, hastanelerde pratik eğitimi gören öğrencilere destek için 1 milyar ruble tahsis edileceğini belirtmişti.