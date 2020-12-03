Rus senatör Kosaçev, Fahrizade suikastını devlet terörü olarak nitelendirdi

Tahran yönetimine İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümünü soruşturarak dış güçlerin bu olaydaki dahline ilişkin kanıtları ortaya çıkarma önerisinde bulunan Rus senatör Kosaçev, Fahrizade suikastını devlet terörü olarak niteledi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in danışmanı Mehdi Sanai ile görüştü.

Taraflar, Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası oluşan durumu istişare ederken İran halkına başsağlığı temennisinde bulunan Kosaçev, trajediyi büyük ihtimalle yurtdışından organize edilen devlet terörü olarak niteledi.

Kosaçev, suikastın en kısa sürede soruşturulmasının ve yabancı ülkelerin dahline ilişkin somut kanıtların ortaya koyulmasının önem taşıdığını vurguladı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.